曼城球星現身警察體育遊樂會 與200名本地學生切磋球技 警隊盼以足球傳遞正能量

為積極推動本港青少年體育發展並促進社群參與，香港警察足球會今日（3日）聯同體育推廣機構TEG Sport及CityLab HK，於太子警察體育遊樂會成功舉辦名為「Manchester City Soccer Festival」的足球社區活動。活動特別邀請了10位正在本港參與「香港足球盛會2026」的英超豪門曼城（Manchester City）現役隊員，與約200名本地學生進行近距離互動與交流。

在活動期間，一眾曼城球星不僅即場向本地青少年展示了世界級的精湛球技，更親自擔任導師，耐心指導學員進行分組對抗賽。學生積極投入比賽，歡呼聲與掌聲此起彼落。

香港警察足球會表示，足球不僅是一項運動，更是凝聚人心、培養青年正向思維的橋樑。他們將繼續用足球說好香港警察故事，加強與社會各界聯繫，為社區注入正能量。

曼城在剛過去的周六（1日），已於啟德主場館硬撼意甲勁旅國際米蘭。儘管行程極為緊密，曼城隊員依然抽空投身是次社區活動，與警隊足球會攜手合作，為香港的青少年帶來難忘的足球體驗，同時促進了本地基層足球青訓的發展。

