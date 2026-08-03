42隻瀕危活龜遭包膠藏襪內空運到港 海關檢查包裹揭發 兩收件人被捕
更新時間：18:22 2026-08-03 HKT
發佈時間：18:22 2026-08-03 HKT
發佈時間：18:22 2026-08-03 HKT
香港海關於7月25及30日在香港國際機場偵破兩宗利用空運貨物走私受管制屬瀕危物種活龜的案件。
海關根據風險評估，在機場海關驗貨場分別檢查一件報稱載有雕像及裝飾擺設的入境貨物，以及兩件報稱載有馬克杯和啤酒杯的入境貨物。經檢查後，海關人員在該3件入境貨物內發現42隻被塑膠包裹，並藏於襪子內的受管制屬瀕危物種活龜，估計市值共約21萬元。
海關人員其後採取監控遞送行動，並拘捕兩名郵包收件人，包括一名33歲和一名65歲本地男子。被捕人士現正保釋候查，案件仍在調查中。
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