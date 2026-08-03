黃大仙小姐弟誤食大麻糖 一暈一嘔 母親姑婆同被捕

黃大仙一對小姐弟疑誤食大麻糖不適送院，警方拘捕幼童的41歲母親涉嫌虐兒，而姑婆則涉嫌管有危險藥物被捕。

今日（3日）下午4時許，警方接獲報案，指一名12歲女童及其6歲弟弟於橫頭磡邨宏德樓的寓所內進食後不適，其中女童出現嘔吐，而男童則失去知覺暈倒。救援人員接報到場，發現男童已恢復清醒，隨即將二人送往伊利沙伯醫院治理。警方接報到場調查，發現兩人疑誤食大麻糖，以涉嫌虐兒拘捕幼童的41歲母親，並以涉嫌管有危險藥物拘捕幼童的姑婆。

據了解，小姐弟的母親將姑婆贈送的大麻糖誤當普通糖果，其後分給兩人進食，詎料發生今次事件。

翻查資料，兩名年僅2歲及4歲的小姊妹，於2023年6月在天水圍家中誤食「大麻糖」並嘔出白泡，送院後一度留醫深切治療部。小姊妹的父親事後被控2項虐兒罪及1項藏毒罪，當時裁判官斥被告將危險藥物留在家中，又沒有將藥物鎖好，導致女兒誤食並一度須留醫深切治療部，案情嚴重，判其囚8個月。

相關新聞：兩女童疑誤食大麻糖嘔白泡留醫ICU-母fb痛心發文真係好內疚好崩潰

有專家曾表示，大麻糖一般含5至20毫克大麻，但近年亦有些含100毫克大麻，若腦部未完全發育的幼童誤食，有機會造成永久損傷。若發現小童突然貌似喝醉酒、呼吸困難、嘔吐，家長要留意子女可能是誤食大麻，盡快求診。