入境處65周年推驚喜禮遇 結婚生B可獲限定紀念版熊貓公仔
更新時間：17:26 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:26 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:26 2026-08-03 HKT
8月4日是入境處成立65周年的大日子，入境處特別推出兩項慶祝活動，向結婚新人和新生嬰兒家庭送上限定的大熊貓公仔，分享喜悅。
在2026年8月4日至8月10日的一星期內，凡在入境處轄下的婚姻登記處舉行婚禮的新人，即可獲贈「65周年紀念版結婚大熊貓公仔」一對，為新人送上祝福。此外，在2026年8月4日當天在香港出生的嬰兒，其父母辦理出生登記時，可獲贈「65周年紀念版大熊貓寶寶公仔」一隻。
入境處表示，希望透過活動送上祝福，與市民一同慶祝這個特別時刻。兩款紀念品數量有限，送完即止，如有任何爭議，入境處將保留最終決定權。
最Hit
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
2026-08-02 07:00 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
2026-08-01 11:00 HKT