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入境處65周年推驚喜禮遇 結婚生B可獲限定紀念版熊貓公仔

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更新時間：17:26 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:26 2026-08-03 HKT

8月4日是入境處成立65周年的大日子，入境處特別推出兩項慶祝活動，向結婚新人和新生嬰兒家庭送上限定的大熊貓公仔，分享喜悅。

在2026年8月4日至8月10日的一星期內，凡在入境處轄下的婚姻登記處舉行婚禮的新人，即可獲贈「65周年紀念版結婚大熊貓公仔」一對，為新人送上祝福。此外，在2026年8月4日當天在香港出生的嬰兒，其父母辦理出生登記時，可獲贈「65周年紀念版大熊貓寶寶公仔」一隻。

入境處表示，希望透過活動送上祝福，與市民一同慶祝這個特別時刻。兩款紀念品數量有限，送完即止，如有任何爭議，入境處將保留最終決定權。

在8月4日至10日在婚姻登記處舉行婚禮的新人，即可獲贈「65周年紀念版結婚大熊貓公仔」一對。
在8月4日至10日在婚姻登記處舉行婚禮的新人，即可獲贈「65周年紀念版結婚大熊貓公仔」一對。
8月4日當天在香港出生的嬰兒，其父母辦理出生登記時，可獲贈「65周年紀念版大熊貓寶寶公仔」一隻。
8月4日當天在香港出生的嬰兒，其父母辦理出生登記時，可獲贈「65周年紀念版大熊貓寶寶公仔」一隻。
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