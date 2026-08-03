九龍城奪命工傷│死者遺兩年幼子女 為家庭經濟支柱 本年迄今第17宗死亡個案

九龍城沙浦道30至38號正興建學生宿舍的建築地盤內，一名30多歲地盤安全經理於天台工作期間，突從高處飛墮而下，倒臥在外牆棚架上昏迷不醒，救援人員稍後將他救下送往廣華醫院，惜經搶救後不治。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文聞訊趕到醫院了解事件，透露死者遺下妻子與一對年幼子女，是家庭經濟支柱。她對事件表示極度痛心，並指本港建築業由年初至今已累積錄得第17宗死亡意外，情況令人關注，她要求警方及相關政府部門儘快公佈調查細節，深層檢討並切實改善工商業安全環境。

蕭倩文表示，死者為一名年約30多歲的安全人員，受聘於工程的大判公司，並非剛入行的新手，且在該地盤工作已有一段時間。事發時，該名安全人員與另一名工友一同前往天台進行地盤視察與督導工作，惟期間突然發生意外，死者由天台跌落外牆竹棚架上，經送院後搶救無效不治。現場同行工中友雖然同於該層工作，但未能目擊死者墜樓的過程，事件具體成因仍有待進一步調查。

蕭倩文指出，目前警方及相關部門尚未公佈死者在意外發生時是否正進行高空工作、當時是否佩戴安全帶或設有合適的工作台等關鍵安全設備資料。她強調，若工作涉及高空作業，必須配備適當的安全防護裝備與防護設施。家屬及工會團體皆希望相關部門能儘快完成調查並釋出資料，釐清意外真相。

是次意外對死者家庭造成沉重打擊。蕭倩文透露，死者為家庭的唯一經濟支柱，遺下家庭主婦妻子以及兩名分別僅7歲及3歲的幼童，全家目前處於極度徬徨與無助的困境。工會對死者家屬致以深切慰問，並將持續提供相應的支援與協助。

蕭倩文補充指出，今次意外已是本年度建築業第17宗致命工業意外，數字令人震驚且痛心。她呼籲相關政府部門及業界必須認真檢討現行的地盤安全運作機制與監管措施，切實執行安全規範，嚴防同類悲劇再次發生。