將軍澳六旬婦離家失蹤 跨部門暴雨搜救10日 鯉魚門斜坡尋回

一名患有精神問題的60歲本地女子在將軍澳離家失蹤長達10天，警方與跨部門搜救隊伍連日冒着暴雨警告，憑藉「銳眼計劃」監控系統抽絲剝繭鎖定範圍，至今日（3日）中午奇蹟地在鯉魚門安聯村一處斜坡尋回該名女子。女事主獲救時清醒、無生命危險，已由直升機送院治理。這宗跨越海陸空的黃金救援，不僅展現了科技強警的成效，更寫下了風雨無阻的生命奇蹟。

警方於7月25日接獲一名本地女子報案，報稱其患有精神問題的家人，在7月24日離開將軍澳區寓所後便告失蹤。東九龍總區失蹤人口調查組人員經深入調查，以及翻查大量閉路電視錄像，包括「銳眼計劃」的監控畫面，終於在紛繁的線索中抽絲剝繭，成功將搜索範圍鎖定於將軍澳華人永遠墳場一帶的山邊，並迅速啟動跨部門聯合搜救行動。

行動期間，東九龍總區失蹤人口調查組、總區無人機隊、機動部隊、水警輪、消防處攀山拯救專隊、消防無人機隊、消防搜索犬、飛行服務隊及民安隊連日於上址搜索。

雖然行動期間多番經歷暴雨警告信號，但警方表示人員鍥而不捨，最終在今日中午時分於鯉魚門安聯村附近斜坡尋獲該名失蹤女子。經現場檢查，女子意識清醒，雖身體多處擦傷，但無生命危險。她即場接受初步治療後，政府飛行服務隊直升機迅速趕到，將其安全送往東區尤德夫人那打素醫院接受進一步治理，目前她情況穩定。

民安隊亦表示，8月1日聯同消防處、警務處及政府飛行服務隊，展開聯合搜索行動，尋找一名自7月24日起失蹤的女子。儘管天氣不穩定，山嶺搜救中隊人員仍冒著大雨執行任務，最終在安聯村附近成功尋回該名失蹤女子。

民安隊FB圖片

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