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九龍城地盤安全經理墮樓 困棚架昏迷 消防救下送院

突發
更新時間：14:15 2026-08-03 HKT
發佈時間：13:27 2026-08-03 HKT

九龍城發生工業意外。今日（8月3日）中午12時44分，沙浦道30至38號一建築地盤內，一名30多歲男工人於工作期間，突然從高處飛墮而下，倒臥在外牆棚架上昏迷不醒。救援人員接報趕到，發現男工人被困於外牆棚架，其後將他救下，送往廣華醫院搶救。

現場所見，男工人被救下時，鼻和面部有血迹；地盤內一分體式冷氣旁邊的欄杆凹陷，救援人員即場為他急救後送院。涉事地盤正興建學生宿舍，消息稱墮樓男工人是地盤的安全經理，事發時他和另一名安全主任在天台工作，其間他懷疑因安全帶斷裂，失足由天台墮樓，壓毀平台一分體式冷氣旁邊的欄杆，跌在外牆與棚架之被困。警方將案件列作工業意外，正調查事故原因。 

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