車CAM直擊│香港仔隧道貨車撞爛管道圍板 私家車避遭收掣不及小巴撞

今(3日)清晨5時33分，香港仔隧道管道內發生貨車撞牆事件。一部貨車沿香港仔隧道左線往香港仔方向行駛期間，突失控向右溜駛，撞向右邊管道圍板，三塊圍板被撞毀脫落，範圍約1米乘2米，而對面線一部私家車往灣仔方向駛至，司機見狀停下，惟尾隨的公共小巴收掣不及撞向私家車車尾。意外中無人送院。

網上社交平台流出事發時車CＡＭ片段，可見貨車當時在管道內左線行駛，突然溜向右線，並撞向管道的圍板，三塊圍板應聲脫落，跟隨貨車的車輛，只聽見司機一聲嘆氣，自言自語「佢（貨車）仲郁唔郁呢？」後來見貨車司機扭軚倒後駛回右線，司機才如釋重負說「咁都好啲」。司機留言指大概塞了約兩、三分鐘。有網民留言事件可能與貨車的車胎有關，直言「條呔直頭光頭啦」！