搭棚半山麥當勞道住宅睡房窗被打開 戶主失46萬元珠寶手錶
更新時間：10:23 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:23 2026-08-03 HKT
發佈時間：10:23 2026-08-03 HKT
今（3日）早上8時34分，半山麥當勞道66號好景大廈一單位戶主報案，稱單位睡房窗被打開，屋內有搜掠痕跡，初步有珠寶及手錶被偷去。警方接報到場調查。整幢大廈現時搭有棚架進行工程，正追查賊人的蹤影。
據了解，戶主與妻子及子女在7月25日離港外遊，單位當時只有外傭在家。戶主回港後發現有7隻手錶、1條頸鏈、1隻戒指、1隻手鈪不翼而飛，約值46萬元。警方經初步調查，案件列作盜竊，交由中區警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。
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