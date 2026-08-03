中環小女孩找換店遭淋紅油 兩周第2次 44歲男被捕反黑組接手跟進

中環小女孩找換店在兩星期內，兩度遭人淋紅油。今日（3日）早上8時13分，位於德輔道中156至164號地下的小女孩找換店，職員返回店舖時赫然發現鐵閘和門外滿佈紅色油漆，連忙報警求助。消息指，警員調查後拘捕一名44歲姓林男子，懷疑與案有關，暫列「刑事毀壞」處理。

相關新聞：中環小女孩找換店門外遺遍地紅油 職員求警調查 列刑毀追緝歹徒

閉路電視拍得一名身穿黑衫並戴口罩的男子，於今日凌晨12時許駕車到場犯案。歹徒將私家車停泊在找換店對出街頭，然後下車走到小女孩找換店門外，向鐵閘及門外淋潑紅油。其間歹徒在門外多處淋紅油，得手後再返回座駕，登車離開。

消息指，警員經調查後以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名44歲姓林男子，案件交由中區警區反黑組接手跟進，正調查其犯案動機。

該店負責人嚴小姐表示，對於找換店被淋紅油不明所以，對上一次是兩星期前，找換店同遭淋油，但過往找換店開業10年以來一直相安無事，未曾與客人發生糾紛，亦未有與人結怨，更無欠債。她估計歹徒是同一班人或同一個人，事件屬於「惡搞」，令「人哋見到，哇，小女孩被人淋紅油喎」，恐對業務造成影響。

上月21日早上9時許，上址小女孩找換店亦遭人淋紅油，職員發現店舖對開行人路，有人遺下一袋紅色油漆。警員到場後發現紅油遍地，但涉事的小女孩找換店，門面和捲閘未受波及。人員翻查閉路電視片段，鎖定一名男子經過找換店門外，並擲下一袋紅油後逃去，遂將案件列作「刑事毀壞」跟進，正追緝歹徒歸案。

小女孩找換店在全港共有3間分店，分別位於中環和沙田。該公司早前因違反「補充勞工優化計劃」規定，在申請輸入櫃檯業務員期間，向勞工處提供不實的申請者資料，被勞工處實施行政制裁，禁止申請外勞一年。