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珍惜生命｜31歲男社工荃灣多層停車場大廈墮樓亡 疑財困尋短

突發
更新時間：08:58 2026-08-03 HKT
發佈時間：08:58 2026-08-03 HKT

今日（3日）清晨6時17分，警方接獲荃灣多層停車場大廈的保安員報案，指一名男子墮樓，倒臥在大廈對開。現場是青山公路 - 荃灣段174至208號，救護員接報趕到，惜男子已當場死亡。警方調查證實死者是31歲姓鄭男子，檢查現場後，發現一個黑色書包於上址7樓，書包內發現死者身份證，相信事主是由該處跳下。

據了解，鄭男任職社工，警方其後聯絡到其家人，得悉他於家中留下遺書，內容大致為因欠債而感到壓力。警方相信鄭男因財務問題而尋短，案件將交由荃灣警區雜項調查隊跟進。

社會福利署對事件深表哀痛，知悉事件後已即時聯絡其家人提供適切支援，並會盡力協助他們渡過這悲痛及艱難的時刻。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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