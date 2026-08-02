三項鐵人賽失蹤｜60歲男選手送院亡 生前從事警務工作 外號大隻佬多次參賽

「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」今日（2日）早上在大埔大美督舉行，一名60歲男子疑參與游泳賽事期間遇溺失蹤。救援人員到場搜索，至下午3時左右，消防尋獲男子，當時他已陷昏迷，隨即將他救起送往那打素醫院搶救，可惜最終不治。

據了解，男事主花名大隻佬，是退休水警，熱愛運動，經常參加長途游泳比賽及三項鐵人賽的賽事，他更在警察歷險會舉辦的三項鐵人賽中，奪得男子元老組第一名。另外，他對水上安全及拯溺有深厚貢獻，曾獲中國香港拯溺總會頒發長期服務獎章及傑出義務救生員等殊榮 。

根據中國香港三項鐵人總會的官方網頁資料，今早在大美督舉行的是2026香港夏日三項鐵人挑戰賽，設有四項距離比賽，包括「小鐵人」、「挑戰」、「半奥運」和「體驗」組別，參賽者分別要在限時內完成游泳、單車及跑步賽事。

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主辦活動的中國香港三項鐵人總會表示，今晨於大埔大美督舉行「2026香港夏日三項鐵人挑戰賽」，一名男子挑戰組55至59歲組別的參賽者於比賽進行期間，並未於預計時間內完成游泳項目登岸。大會馬上啟動緊急應變機制，聯絡警務處及消防處等相關政府部門，於賽事沿線及附近海域與陸上範圍展開全方位搜尋及救援行動，約於下午3時已尋回該名參賽者，於即場接受醫療人員急救送院，經搶救後不幸離世。

大會對參賽者不幸離世深表哀悼，及向其家屬致以最深切慰問，並將竭盡全力為其家屬提供所有適切可行之協助。

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