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珍惜生命｜屏山坑尾村17歲女燒炭亡 疑病患困擾

突發
更新時間：14:50 2026-08-02 HKT
發佈時間：14:50 2026-08-02 HKT

今（2日）晨11時29分，元朗屏山坑尾村一間村屋，17歲少女反鎖在房間內燒炭昏迷，由父親發現報案，救護員到場證實她當場不治。消息稱，死者受長期病患問題困擾，不排除因此尋短。

據悉，女死者目前仍處於求學階段，與家人同住於坑尾村一幢三層高的村屋。較早前，家人見她遲遲未有步出房間，於是打算開門叫女兒起床，竟赫然發現她倒臥床上，旁邊有一盆燒過的炭。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

 

 

 

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