葵涌爆水管寶星中心無食水 水務署爭取凌晨完成搶修

今日（8月2日）早上葵涌打磚坪街爆水管，導致附近寶星中心的食水供應暫停。水務署派員進行搶修，並設置水箱及送遞樽裝水，向受影響用戶提供臨時食水，爭取於今晚凌晨12時完成水管維修工程，恢復食水供應。

水務署於寶星中心打磚坪街出入口附近設置水箱。fb「滴惜仔」圖片

水務署在facebook專頁「滴惜仔」表示，今日（2日）早上該署接獲報告，指葵涌打磚坪街行人路有水管滲漏，經了解後確認涉事水管為一條直徑200毫米的食水供水管，用作供應食水予寶星中心。該署已為受影響用戶提供臨時食水，包括8個水箱，並放置於寶星中心打磚坪街出入口附近，亦主動為受影響大廈及商戶送上樽裝水，方便市民取用。

署方稱，工程團隊正全力進行水管維修，並爭取於今晚凌晨12時完成有關的水管維修工程，恢復食水供應。該署亦已就事件與葵青民政事務處、當區區議員及相關管理處保持緊密聯繫，為受影響居民提供適切的協助。就事件為市民帶來不便，署方表示抱歉。

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