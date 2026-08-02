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啟德地盤MMA｜兩幫工人擸架生狂毆 安全帽打甩 工頭一喝搞掂

突發
更新時間：13:31 2026-08-02 HKT
發佈時間：13:31 2026-08-02 HKT

網上今（2日）日瘋傳一段「地盤大混戰」短片，啟德醫院地盤內兩幫身穿「灰色」及「黃色」工衣的地盤工人大打出手，有人擸架生揮舞，場面混亂，連安全帽都被打飛，其後一名工頭喝止：「打乜X嘢，有乜嘢同我講」，一場集體打鬥終被他強大的氣場震懾住。

片段全長1分13秒，片中兩幫不同工種的地盤工，分別身穿黃色或灰色衫、頭戴藍色安全帽的工人，在膠圍欄內圍成一團劍拔弩張，一名灰衫工人與一名黃衫工人互相推撞，其後不斷有人加入戰團，拳來腳往，甚至打甩其安全帽。

其中灰衫胖漢最是神勇，以一人之力勇鬥數名黃衫軍，即使有人勸止叫停，兩幫人馬仍鏖戰不休，粗口滿天飛，不斷傳出「做乜X嘢」、「X你老X」。及後，一名身戴紅色安全帽、穿紅外套的工頭上前疾聲喝止：「全部停手！」雙方人馬被隔開，該工頭厲聲責罵：「打乜X嘢，乜嘢事啊？有乜嘢同我講…… 」。兩幫人馬垂頭喪氣，有所忌憚，只好偃旗息鼓。

 

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