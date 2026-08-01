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74X九巴疑誤闖apm限高車路撞冧假天花 網民驚呼：人類總犯同樣錯誤

突發
更新時間：22:01 2026-08-01 HKT
發佈時間：22:01 2026-08-01 HKT

再有九巴撞毀觀塘apm假天花。今日（1日）下午3時許，一輛來往大埔中心與觀塘碼頭的74X路線九巴，從apm地下巴士站駛出時，疑行錯路誤闖有高度限制的車路，並撞向假天花，幸無人受傷。事件引發網民關注，紛紛留言指同樣情況曾多次發生，感嘆「人類總重複犯同樣的錯誤」。

一輛74X路線九巴今日疑行錯路誤闖有高度限制的車路，並撞向觀塘apm的假天花。網上圖片
一輛74X路線九巴今日疑行錯路誤闖有高度限制的車路，並撞向觀塘apm的假天花。網上圖片
一輛74X路線九巴今日疑行錯路誤闖有高度限制的車路，並撞向觀塘apm的假天花。網上圖片
一輛74X路線九巴今日疑行錯路誤闖有高度限制的車路，並撞向觀塘apm的假天花。網上圖片

根據網上圖片可見，涉事九巴的車頂直撞假天花，部份天花拱起，但未有跌落地上，而九巴則輕微損毀。有不少網民得悉事件後留言：「人類總重複犯同樣的錯誤」、「年度節目」、「點解近年成日撞」、「係咪要延續返每年撞一次嘅傳統」、「都唔知第幾次喇」。

相關新聞 : 觀塘APM私家車通道假天花再被九巴撞毀 7年至少4宗

翻查資料，過去10年apm已發生多次九巴誤闖高度限制車路撞毀天花事件。2024年8月，同樣是74X路線九巴駛離創紀之城apm地下巴士站時，車長疑行錯路向前直駛，誤闖有高度限制的車路，結果巴士超過假天花高度，撞毀假天花。至於2023年5月發生的九巴撞apm假天花，亦涉及74X路線九巴。

 

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