佐敦兩歲男童趁父母睡着爬出窗外 驚心動魄10分鐘 父母涉虐兒被捕

佐敦發生虐兒案。今日（1日）下午3時許，佐敦炮台街光裕大廈低層一單位，一名尼泊爾裔2歲男童百厭爬窗，在沒裝窗花的窗邊嬉玩，一度探身窗外，雙手按住晾衫架，險象環生，途人大驚報警。警方到場調查，證實無大礙，其後由母親陪同送院檢查。

警方經調查後，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童的父母，他們現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第七隊跟進。

據了解，該對父母分別33歲及28歲，同為尼泊爾裔，持香港身份證，相信二人當時正在睡覺，途人上門拍門，他們始知兒子爬出窗外玩耍，釀成大禍。

附近士多老闆娘Naya憶述，當時見到男童爬出窗，幾乎跌落樓，樓下有熱心街坊準備接住他，以防跌傷，其間一名男子奔上樓踢門，驚醒屋內男童父母，成功將他抱回安全地方。

附近車房老闆說，見到男童在窗邊爬行及逗留約5至10分鐘。另有街坊指出，男童曾將一些雜物抛下，包括紙張及相片。