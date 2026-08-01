佐敦兩歲男童趁父母睡着　爬出窗外驚心動魄10分鐘　父親涉虐兒被捕

今（1日）午3時許，佐敦炮台街光裕大廈一樓一名尼泊爾裔（２歲）男童百厭爬窗，在沒裝窗花的窗邊嬉玩，一度探身窗外，雙手按住晾衫架，險象環生，途人大驚報警。警方到場調查，證實無大礙，其後由母親陪同送院檢查，警方將案件改列虐兒，33歲父親涉案拘捕帶署。

據了解，其母聲稱當時把男童交予丈夫看管後入睡，怎料丈夫也睡着，男童在沒人看管下爬出窗外。

附近士多老闆娘Naya憶述，當時見到男童爬出窗，幾乎跌落樓，樓下有熱心街坊準備接住他，以防跌傷，其間一名男子奔上樓踢門，驚醒屋內男童父母，成功將他抱回安全地方。

附近車房老闆說，見到男童在窗邊爬行及逗留約5至10分鐘。另有街坊指出，男童曾將一些雜物抛下，包括紙張及相片。