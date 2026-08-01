Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佐敦兩歲男童趁父母睡着　爬出窗外驚心動魄10分鐘　父親涉虐兒被捕

突發
更新時間：17:12 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:12 2026-08-01 HKT

今（1日）午3時許，佐敦炮台街光裕大廈一樓一名尼泊爾裔（２歲）男童百厭爬窗，在沒裝窗花的窗邊嬉玩，一度探身窗外，雙手按住晾衫架，險象環生，途人大驚報警。警方到場調查，證實無大礙，其後由母親陪同送院檢查，警方將案件改列虐兒，33歲父親涉案拘捕帶署。

據了解，其母聲稱當時把男童交予丈夫看管後入睡，怎料丈夫也睡着，男童在沒人看管下爬出窗外。

附近士多老闆娘Naya憶述，當時見到男童爬出窗，幾乎跌落樓，樓下有熱心街坊準備接住他，以防跌傷，其間一名男子奔上樓踢門，驚醒屋內男童父母，成功將他抱回安全地方。

附近車房老闆說，見到男童在窗邊爬行及逗留約5至10分鐘。另有街坊指出，男童曾將一些雜物抛下，包括紙張及相片。

 

 

最Hit
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
9小時前
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏驄只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
影視圈
11小時前
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
AEON旗下$12店年內執4間！8月起下調價格救市 網民嘆：香港租金太貴
生活百科
9小時前
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
大媽杏花邨站外求麵包醫肚 收合桃包後變臉勉強回應「4個字」 好心人即場霸氣收回 網民：要銀包唔係麵包｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陝西有男子強姦兒媳罪名成立，被告兒子認為父親喝醉酒應改判無罪。iStock
老爺強姦新抱︱兒子替父求情盼改判無罪 網民：父子皆為畜牲
即時中國
2026-07-31 18:45 HKT
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
衛詩雅嘴縫50針後首發聲報平安 老公周祉安還原受傷經過揭恐怖傷勢：血管及肌肉屬全層撕裂傷
影視圈
3小時前
遊日香港家族眾生相？港人細數5大常見經典特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
遊日香港家族眾生相？港人列5大常見特徵 爸爸必做1動作 網民爆笑：好有畫面
生活百科
7小時前
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
02:32
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
13小時前
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
商業創科
9小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT