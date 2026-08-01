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車cam直擊｜將軍澳泥頭車「甩碌」 車胎飛彈30米撼私家車大銀幕 

突發
更新時間：16:54 2026-08-01 HKT
發佈時間：16:54 2026-08-01 HKT

將軍澳今日（1日）發生泥頭車「甩轆」的意外。網上今日（1日）流傳一段影片，片中見到一輛泥頭車沿環澳路往將軍澳跨灣連接路方向行駛，其間後轆疑突然鬆脫，飛彈逾30米，再擊中一輛停在燈位前的私家車擋風玻璃，非常驚險。

片段長約15秒，當時環澳路有多輛重型貨車及泥頭車行駛，亦有數名帶狗散步的市民經過。從片段所見，一輛私家車在燈位前停車等候紅綠燈，其間一個巨型車胎突然從遠處飛彈出來，並直接撞向私家車擋風玻璃及車頂，之後再跌在地上。不少網民看完車Cam片段後感到膽顫心驚，「快到甩轆，又會咁準」、「泥鬼新跑道」、「咁黑仔」。

事件發生於今早10時許，一輛私家車在將軍澳環澳路的燈位停車等候紅綠燈，突然有一個屬於泥頭車的後轆突然飛彈過去，擊中其擋風玻璃及車頂。51歲姓李私家車司機手背紅腫受傷，清醒送將軍澳醫院治理，而66歲姓楊泥頭車司機則並無大礙。

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