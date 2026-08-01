25歲內地女冒特務調查員索保證金被捕 涉4宗案騙款近$300萬

25歲內地女子冒充「特務調查人員」，以虛假協警工作證，令受害人以為自己犯案墮入騙局，警方經調查後，拘捕一名持有雙程證的25歲中國籍無業女子，她涉嫌與4宗以「以欺騙手段取得財產」騙案有關，涉案總金額約港幣294萬元。

跨部門聯合調查 鎖定目標迅即拘捕

葵青警區重案組高級督察伍穎欣講述案情時表示，警方於7月24四日接獲一名受害人報案，指接獲自稱內地執法人員的陌生來電，誣陷其涉及內地犯罪活動。受害人急於還其清白，遂聽從騙徒指示每日匯報行蹤，更與一名冒充「特務調查人員」的女子會面並簽署所謂的保密協議。騙徒隨後要求受害人繳交保證金，受害人分開約十次將資金轉賬至指定的銀行戶口。事後經警方反詐騙協調中心主動介入調查並通知，受害人方知受騙。

翻查閉路電視 檢獲虛假證件及設備

接報後，新界南總區情報組與葵青警區刑事部迅速展開聯合調查。警方透過「慧眼計劃」翻查大量閉路電視紀錄，成功鎖定嫌疑人身分，並於7月30日在油麻地將該名25歲中國籍女子拘捕。警方在被捕人的住所內檢獲一張虛假的協警工作證，以及一台相信用作製作相關虛假工作證件及文件的列印機。警方相信案件屬於集團式運作，被捕女子僅為犯罪集團的其中一名成員。

深入追查連鎖案件 及時阻止市民轉賬

葵青警區刑事部作進一步深入調查後，發現被捕女子同時涉及另外多宗同類型騙案，並成功聯絡到另外三名受害人。其中一名受害人早前已於沙田報案，損失金額達港幣63萬元；至於其餘兩名受害人原本未有察覺自己受騙，幸得警方及時介入與阻止，成功攔截了即將進行的金錢交易與轉賬，避免了進一步的財產損失。

剖析騙徒作案手法 警方呼籲提高警惕

伍穎欣高級督察指出，被捕女子在案中扮演「特務調查人員」角色，藉由展示虛假文件及證件以獲取受害人信任，令其相信自己確實涉及內地刑事罪行。同時，騙徒逼使受害人簽署虛假保密協議，壓制其向外界透露案情，藉此降低受害人向外求助的機會。警方藉此機會向公眾呼籲，無論是內地或本地執法機關，均絕不會要求市民進行任何現金交收、轉賬或匯款。市民如懷疑遇騙，應立即致電防騙易熱線18222查詢。警方強調對詐騙行為絕不容忍，「以欺騙手段取得財產」屬嚴重罪行，一經定罪最高可被判監禁十年，市民切勿以身試法。