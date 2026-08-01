大角咀Tesla女司機自炒鏟花槽 復遭貨車擦撞幸無人傷

大角咀發生「一案兩意外」交通事故。今日（8月1日）早上6時24分，一名年約30歲的女司機駕駛一輛Tesla電動車，由櫻桃街駛出海輝道迴旋處時突然失控自炒，衝上路中花槽，撞斷路邊交通路牌及欄杆。意外中女司機並無受傷。

車頭凸出路面 貨車駛過不慎擦撞

意外發生後，涉事Tesla停定在花槽上，惟車頭部分凸出於迴旋處路面。當女司機在車內及現場等候救援期間，一輛貨車剛好駛過，疑因角度不足，不慎撞及該輛Tesla的左邊車頭。

警列兩宗意外處理 貨車登記後駛離現場

警方接報趕至現場調查，經了解後將今次事故劃分，列作兩單獨立交通意外處理。涉事的Tesla車頭損毀，稍後由拖車拖走處置；而涉事貨車僅損毀輕微，司機在警員到場調查並登記資料後，已獲准自行駕駛車輛離開現場。