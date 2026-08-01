元朗公路疑路陷釀電單車自炒 南亞裔鐵騎士倒地傷 貨櫃車停下擋車獲網民激讚

元朗公路昨晚（31日）發生懷疑因路陷引致的交通意外。一名33歲南亞裔男子駕駛電單車沿元朗公路往元朗方向行駛，駛至欖口村對開時，懷疑因路面出現輕微凹陷，電單車突失控翻側，男鐵騎士倒地受傷，清醒送往屯門醫院治理。警方正調查意外原因。

事發於昨晚約7時，從網上片段可見，涉事電單車於車禍後滑行至慢線位置，而鐵騎士則倒臥於中線，現場交通擠塞。後方一輛貨櫃車停在中線位置，車後亦有數名人士站於路肩，相信是其他途經司機下車協助。

據了解，33歲鐵騎士倒臥路面，身體多處受傷，一度無法起身。救援人員接報趕至現場，經初步治理後，證實傷者一直保持清醒，其後由救護車送往屯門醫院接受治療。

從網上片段可見，涉事電單車於車禍後滑行至慢線位置，而鐵騎士則倒臥於中線，現場交通擠塞。FB@盡在元朗<<元朗區交通>>群組

貨櫃車司機主動把貨車停在中線，「幫手頂喺中線」，避免後方車輛直接駛向傷者。FB@盡在元朗<<元朗區交通>>群組

貨櫃車司機主動把貨車停在中線，「幫手頂喺中線」，避免後方車輛直接駛向傷者。FB@盡在元朗<<元朗區交通>>群組

運輸署事後公布，受事故影響，元朗公路近欖口村往屯門方向部分行車線一度封閉，現場交通繁忙。

拍片司機表示，由於「嗰人瞓喺地下」，貨櫃車司機主動把貨車停在中線，「幫手頂喺中線」，避免後方車輛直接駛向傷者，因此現場只剩下快線可供車輛通行。

有網民讚揚貨櫃車司機臨危不亂，認為其做法有效保護傷者，避免發生二次交通意外，紛紛留言表示：「好人有好報」、「好人一世平安」、「呢位司機值得一讚」、「如果冇部貨櫃車擋住，後果真係不堪設想」。

翻查資料，元朗公路近欖口村一帶近月因道路工程及交通安排，部分路段曾實施臨時交通措施，而政府亦正推展元朗公路擴闊工程，以提升道路容量。