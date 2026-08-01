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海關破跨境運毒案 機場截獲$80萬大麻花 拘兩內地男

突發
更新時間：01:47 2026-08-01 HKT
發佈時間：01:47 2026-08-01 HKT

香港海關昨日（31日）在香港國際機場偵破一宗跨境販毒案件，檢獲共重約3.9公斤的懷疑大麻花，估計總市值約80萬元，行動中拘捕兩名內地男子。

兩男分別由杭州及曼谷抵港 寄艙行李藏大麻花

涉案的兩名內地男子分別為28歲及23歲。案情指，該名28歲男子從浙江杭州飛抵本港，另一名23歲男子則由泰國曼谷抵港。海關人員在機場為該名28歲男子進行清關檢查作業時，在其隨身行李內搜出該批重約3.9公斤的懷疑大麻花，估計市值約80萬元，關員遂即場將他拘捕。

關員經深入調查及情報分析後，相信另一名同日抵港的23歲內地男子亦與案件有關，隨即將他一併拘捕。案件目前仍在調查中。

海關重申，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，並透過情報分析，加強打擊各類販運毒品活動，以確保有效打擊跨境販毒。

海關同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動；切勿接受任何人士聘請或委託，攜帶受管制物品進出香港，更切勿在未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送物品。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

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