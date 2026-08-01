82歲婦攜私煙羅湖入境 保釋期間再犯被判囚10周

一名82歲本地老婦半個月內兩度經羅湖管制站入境香港時，遭海關人員截獲，在其個人行李內合共搜出3,181支未完稅香煙，涉嫌違反《應課稅品條例》，周五（31日）於粉嶺裁判法院被判處監禁共10星期，以及罰款2,000元。

保釋期間再犯 半月內兩度被捕

案情指，海關人員首先於今年7月5日，在羅湖管制站截查該名82歲抵港本地女子，在其個人行李內檢獲1,600支未完稅香煙。她即場被捕，隨後被落案起訴並獲准保釋候審。

一名82歲本地老婦半個月內兩度經羅湖管制站入境香港時，遭海關人員截獲。海關圖片

詎料該名女子在保釋期間，於7月24日再次經羅湖管制站入境本港。關員在其個人行李內，再搜出1,581支未完稅香煙，遂將她再次拘捕及落案起訴。兩次行動中，海關合共檢獲3,181支私煙，估計總市值約1.3萬元，應課稅值約10,500元。

海關歡迎判刑 重申私煙屬嚴重罪行

海關對法院的判刑表示歡迎，指出監禁刑罰具有相當的阻嚇作用，並充分反映出相關罪行的嚴重性。

海關再次提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬於應課稅品。任何人若非法進口、處理、管有、售賣或購買未完稅香煙，均屬違法行為，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年，市民切勿以身試法。