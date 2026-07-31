警方「東九快樂明天-提亮Up2U」計劃今啟動 助青年發掘潛能建立正向價值觀

東九龍總區聯同「東九快樂明天委員會」今日（31日）在東九龍總區總部舉行「東九快樂明天 - 提亮Up2U (Project Light-Up)」計劃啟動禮，為未來半年的多元化活動揭開序幕。活動吸引逾100名來自東九龍區的中學生參與，旨在協助他們發掘潛能，規劃未來，點亮自己，照亮前路。

「提亮Up2U」計劃為期半年，內容豐富，涵蓋科技、體育、文化及職業規劃等多個領域。學員將有機會參觀全港最新的將軍澳海水化淡廠，了解本港水資源科技；體驗匹克球及水上活動等戶外挑戰；並走進解放軍駐港部隊展覽中心，增廣見聞。在每一個活動入面，也會有相關專業人員出來講解加入相關行業的方法，令學生們可以提早思考準備將來的職業道路。

為啟發參加者對另類行業的認識，計劃亦安排他們到訪賽馬會騎術學校，探索見習騎師的成長路；並深入邵氏創意中心，感受電影工業的創意脈搏。此外，計劃特設Reels短片創作大賽，鼓勵學員發揮創意，並提供職場體驗機會，讓學員為未來事業發展作好準備。

啟動禮當日，大會特別安排「職場Ready Go」環節，讓學生透過角色扮演遊戲，初步構思個人生涯規劃藍圖。東九龍總區指揮官謝翠恩及東九快樂明天委員會主席朱俊豪亦親臨主禮，並致辭鼓勵學員在計劃中積極探索，發掘自身閃光點，不但要「提亮」自己，更要將正能量傳遞給身邊的人。

活動另一亮點是以沉浸式劇場形式參觀東九龍總區總部，參加者近距離接觸警隊不同單位的裝備，並透過沉浸式體驗警察日常工作及處理案件，增加對警務工作的了解及興趣。東九龍總區期望透過是次活動，將防罪防騙的意識植根於青少年心中，共同建立安全社區。警隊將繼續與社區各界合作，透過多元化平台陪伴青年成長，培育他們成為主動積極、具備正向價值觀及社會責任感的新一代。