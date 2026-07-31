Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警葵青打擊行人違法過馬路及使用電動單車 拘5男女發22張傳票

突發
更新時間：19:50 2026-07-31 HKT
發佈時間：19:50 2026-07-31 HKT

葵青警區在7月22日至31日，進行代號「鐵鏢」的行動，透過宣傳教育與執法，提升市民的安全意識，打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具（即電動單車）等行為。

行動中，葵青警區聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動。人員共拘捕4名本地男子和1名本地女子，年齡介乎45至64歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「於行人路上駕駛」，並扣查5輛涉案電動可移動工具。此外，針對行人及單車違例事項，發出共22張傳票，分別為「行人不遵守交通燈號過馬路」及「行人路上踏單車」。

另外，葵青警區及新界南總區交通部道路安全組聯同相關部門人員，與一眾葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳，以提高駕駛者及行人的道路安全意識。

警方拘捕5名男女。
警方拘捕5名男女。
葵青警區透過宣傳教育與執法，提升市民的安全意識，打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具等行為。
葵青警區透過宣傳教育與執法，提升市民的安全意識，打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具等行為。
警方與一眾葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳，以提高駕駛者及行人的道路安全意識。
警方與一眾葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳，以提高駕駛者及行人的道路安全意識。
葵青警區聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動。
葵青警區聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動。
最Hit
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
3小時前
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老定有報應｜Juicy叮
助理驚揭護老院填鴨式餵飯 食物流落後頸乾醃 男院友成張床都係「呢樣嘢」 網民：虐老一定有報應｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
01:12
連日落雨幾時停？天文台料8.7起終轉晴  AI模型預計下周有風打？
社會
10小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
15小時前
賭王三房何猷啟疑再婚火速造人成功 攜妻行BB展狂掃貨 6年前同前妻離婚育有2女
賭王三房何猷啟疑再婚火速造人成功 攜妻行BB展狂掃貨 6年前同前妻離婚育有2女
影視圈
8小時前
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
14小時前
星島申訴王 | 九龍灣酒樓「火鍋爆炸」 食客親述經過：似手榴彈爆聲 更多現場相片曝光
星島申訴王 | 九龍灣酒樓「火鍋爆炸」 食客親述經過：似手榴彈爆聲 更多現場相片曝光
申訴熱話
7小時前
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
00:57
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
即時中國
5小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
2026-07-30 16:53 HKT