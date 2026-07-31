葵青警區打擊行人違法過馬路及使用電動單車 拘5男女發22張傳票

葵青警區在7月22日至31日，進行代號「鐵鏢」的行動，透過宣傳教育與執法，提升市民的安全意識，打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具（即電動單車）等行為。



行動中，葵青警區聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動。人員共拘捕4名本地男子和1名本地女子，年齡介乎45至64歲，涉嫌「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「駕駛未有登記及未持牌車輛」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「於行人路上駕駛」，並扣查5輛涉案電動可移動工具。此外，針對行人及單車違例事項，發出共22張傳票，分別為「行人不遵守交通燈號過馬路」及「行人路上踏單車」。



另外，葵青警區及新界南總區交通部道路安全組聯同相關部門人員，與一眾葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳，以提高駕駛者及行人的道路安全意識。

警方拘捕5名男女。

葵青警區透過宣傳教育與執法，提升市民的安全意識，打擊行人違法過馬路及非法使用電動可移動工具等行為。

警方與一眾葵青區區議員和關愛隊成員在區內向市民宣傳，以提高駕駛者及行人的道路安全意識。

葵青警區聯同新界南總區交通部，利用無人機配合地面人員調配，在區內展開巡邏及執法行動。