31歲男為搵快錢無牌揸私家車 載偽基站發逾6000條釣魚短訊 16人中招失30萬

警方近期發現WhatsApp帳戶騎劫騙案顯著上升，騙徒藉釣魚短訊竊取登入資料，再冒充受害人向親友詐騙金錢。經深入調查，警方鎖定一個本地詐騙集團，並拘捕兩名男子。警方指其中一名被捕男子沒有駕駛執照，疑因貪圖「搵快錢」而被犯罪集團所招攬，駕駛私家車四處遊走，使用車上「偽基站」發送釣魚短訊，令至少16人中招損失30萬元，其中最大一宗的損失大約5萬元。

警方表示今年1月至6月期間共接獲1613宗WhatsApp帳戶騎劫騙案，平均每月超過260宗，每月平均損失金額超過2100萬，較去年同期每月大約100宗，升幅超過1.6倍。

警方進行深入調查及情報分析，發現當中部分案件是由海外騙徒利用短訊代理商大量發送釣魚短訊，引誘市民點擊虛假連結，從而竊取WhatsApp帳戶名稱及配對代碼，進行跨境詐騙。同時警方主動與通訊辦及電訊商進行情報交流，發現有本地詐騙集團利用「偽基站」干擾信號，強行將附近手機訊號降級至2G網絡，再透過2G頻譜向市民發送釣魚短訊。

警方網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察陳麗如（左）及高級督察盧震綱（右）交代案情。

駕駛私家車四處遊走 車上「偽基站」發逾6000條釣魚短訊

網罪科人員透過情報搜集及分析，昨日（30日）於將軍澳成功鎖定一名本地男子，他當時駕駛車輛在區內四處遊走，使用車上「偽基站」發送釣魚短訊。人員即時採取行動，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕該名31歲男子，並在其私家車內檢獲一套正在運作中的「偽基站」設備及一部操作手機。

警方根據初步數碼法理鑑證，顯示該設備已成功發送超過6000條釣魚短訊，短訊內容偽裝成WhatsApp官方通知，聲稱帳戶違規即將被注銷，並附上假冒的官方網站連結，令受害人信以為真，點擊連結後被引導至一個外觀與真實WhatsApp頁面相似的假冒網站。假網站會要求受害人輸入自己的電話號碼，並指示將8位數配對代碼輸入到自己手機的WhatsApp上，令受害人的WhatsApp帳戶連結至騙徒裝置，導致其帳戶被騎劫。

受害人年齡29至71歲 有文員、醫護及退休人士

警方指被捕男子懷疑本周初起開始活躍，利用車上偽基站於多區發放釣魚短訊，至今已涉及16宗案件，受害人損失總共超過30萬港元。警方調查得知，該名被捕男子透過中間人介紹，繼而被犯罪集團招募，主要負責駕駛車輛及操作設備，但他從未與集團成員親身會面，每次收取數千元報酬。據了解，受害人的年齡介乎29至71歲，報稱文員、醫護人員及退休人士，最大一宗的損失大約5萬元。

另外，警方搜查車輛期間檢獲一批懷疑危險藥物，包括26克懷疑可卡因、67克懷疑氯胺酮、363克懷疑大麻，其後再在被捕男子居住的單位內共檢獲約104克懷疑可卡因、43克懷疑大麻及一批懷疑毒品包裝工具，包括電子磅及大量透明可再封膠袋等。行動中，檢獲的毒品總市值約18萬港元。

涉案車輛登記車主同被捕

網罪科高級督察盧震綱表示，該名男子駕駛車輛時並未持有相關駕駛執照，遂以涉嫌「串謀詐騙」、「販運危險藥物」、「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」罪被警方拘捕。此外，警方亦以「串謀詐騙」罪拘捕涉案車輛的43歲男登記車主。他們現正被扣留調查，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方續稱被捕的31歲男子受犯罪集團招募，以為自己只負責駕駛車輛及操作設備，角色輕微，但任何參與串謀詐騙的行為，不論擔當任何崗位，一經定罪同樣需面對嚴重法律後果，最高可被判處監禁14年，切勿貪圖「搵快錢」而被犯罪集團利用。

警：手機切換至2G或收到可疑連結短訊 切勿點擊

警方提醒市民，若發現手機突切換至2G模式或收到含可疑連結的短訊，切勿點擊。如有疑問，應向相關機構查證，或使用「防騙視伏App」評估風險。基於「偽基站」是利用2G頻譜發出簡訊，為避免收到相關的釣魚訊息，市民可以考慮直接關閉手機中的2G訊號接收功能。此外，市民亦可以加強WhatsApp安全設定，啟用雙重認證功能，減少被騎劫風險。

