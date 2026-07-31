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警屯門嚴打非法電動可移動工具拘63人 推8種非華裔語言宣傳橫額

突發
更新時間：16:57 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:57 2026-07-31 HKT

非法電動可移動工具亂駕問題備受市民關注，屯門警區於7月共拘捕63人涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「在行人路上駕駛電單車」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用汽車」及「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」，所有被捕人已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。

警方指不少非華裔居民對本港有關電動可移動工具法例認識不足，遂推出全港首創、同時載有八種非華裔語言的道路安全宣傳橫額。除中文及英文之外，橫額納入印尼語、印地語、尼泊爾語、旁遮普語、他加祿語、泰語、烏爾都語及越南語，希望透過多元語言資訊，直接向區內少數族裔社群講解法例要求，避免他們誤墮法網。

警方續指電動可移動工具欠缺安全認證，經常在行人路、馬路高速穿插，極易引發碰撞意外，同時亦暗藏電池火警危機。根據《道路交通條例》（第374章），電動可移動工具被界定為機動車輛，如未有完成登記及領牌，不得於道路、行人路使用。任何人駕駛未領牌車輛，初犯一經定罪最高可被判罰款5,000元及監禁3個月；若同時涉及沒有第三者保險等其他控罪，刑罰將更高。

屯門警區認為執法與宣傳教育並重，是打擊相關違法行動的方針。除持續路面巡查、不定時執法拘捕違規人士外，將透過多語宣傳，打破語言隔膜，確保不同種族居民同樣接收清晰法律資訊，提升守法意識。警方呼籲所有市民，切勿心存僥倖非法使用電動可移動工具，避免以身試法。

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