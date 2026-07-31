警冚深水埗釣魚機賭檔拘56人 揭犯罪集團「包住宿」聘內地人來港協助經營

警方一連4日展開反三合會執法行動，以「串謀經營賭博場所」、「賭博場所內賭博」及「串謀洗黑錢」等罪拘捕56名男女，年齡介乎21至76歲。警方指犯罪集團將深水埗區的舊樓單位改裝成釣魚機賭檔，又提供宿舍，以招攬內地人來港協助經營賭博場所。不法分子為減少在警方執法行動中的金錢損失，更會利用傀儡銀行戶口在賭博場所內收受賭注，避免現金交易。

深水埗警區刑事總督察黃泳洪指，為響應粵港澳三地雷霆2026的反罪惡行動，深水埗警區刑事部由7月27日開始一連四日展開反三合會行動，打擊一個活躍於區內經營非法賭博場所的三合會團夥，堵截其收入來源。

警方留意到一個三合會團夥在深水埗區內的舊樓單位添置俗稱釣魚機的賭博遊戲機，將單位改裝成賭博場所，以經營非法賭博活動。不法分子為減少在警方執法行動中的金錢損失，會利用傀儡銀行戶口在賭博場所內收受賭注，避免現金交易。同時，犯罪團夥亦會招攬內地人來港協助經營賭博場所，並用現金提取犯罪得益。

經過情報收集及深入調查，警方識別出涉案傀儡戶口，並進行財富調查，發現傀儡戶口在過去一年清洗高達1600萬港元的犯罪得益。警方亦在情報分析後掌握團夥操控的賭博場所位置、提供予內地人士的宿舍及儲存賭博遊戲機的倉庫。

警方在7月27日進行突擊搜查，共搗破5個深水埗區內的非法賭博場所、3個位於旺角區的員工宿舍及1個在元朗區的賭博遊戲機儲存倉庫。行動中，警方共拘捕56人（43男13女），年齡介乎21至76歲，當中有18人持雙程証、1人為持行街紙的外籍人士，其餘為本地人。

今次拘捕的人士中，包括2名集團主腦、5名骨幹成員、12名被犯罪團夥從內地招募來港的人士、傀儡戶口持有人、非法賭博場所的賭檔負責人及埋賭客，涉嫌「串謀處理已知道或有合理理由相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，」（俗稱「洗黑錢」）、「串謀經營賭博場所」、以及「賭博場所內賭博」，部份人有三合會嘅背景。警方指其中一名集團主腦及傀儡戶口持有人已被落案起訴，並且正在還押，至於非法賭博場所的負責人及大部份相關賭客亦已被落案起訴。

警方在行動中檢獲超過26萬元現金、多部賭博遊戲機及主機板、傀儡戶口銀行咭、一批讀卡器、賭博積分卡、非法賭博場所有關的租約及相關文件等。

