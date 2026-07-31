大嶼山食肆去年滅火筒爆裂傷人 揭註冊消防裝置承辦商涉造假文書 62歲男子被捕

消防處與警方就一宗滅火筒爆炸傷人及涉嫌偽造證書的案件舉行聯合簡報會。事源於去年大嶼山一間食肆發生滅火筒爆炸並導致一名女子受傷，經消防處深入調查後，揭發有註冊承辦商疑在未有親身檢查的情況下，簽發滅火筒狀況良好的虛假證明書。涉案的62歲男承辦商已被警方以涉嫌「製造虛假文書」罪拘捕，現正保釋候查。

消防處署理助理消防區長（消防工程合規）蔡列邦(圖左)及深水埗警區刑事調查隊第五隊督察呂澤鈞交代案情。楊偉亨攝

消防處署理助理消防區長（消防工程合規）蔡列邦。

滅火筒嚴重銹蝕爆裂 承辦商涉簽發虛假證書

消防處署理助理消防區長（消防工程合規）蔡列邦指出，事件發生在2025年9月7日，大嶼山一間食肆內一支9公升水劑滅火筒突然爆裂，導致一名女士受傷。消防人員到場調查時，發現涉事滅火筒的樽身有嚴重銹蝕情況。進一步調查揭發，一名註冊消防裝置承辦商曾於同年2月，聲稱為該滅火筒進行過年檢，並向食肆負責人及消防處提交了一份消防裝置及設備證書（FS251），聲稱該滅火筒狀況良好且符合要求。然而，消防處懷疑該名承辦商根本沒有親身到場進行檢查，屬有意圖地發出虛假及誤導性證書，由於事態嚴重並導致市民受傷，處方隨即將案件轉介警方作刑事調查。

警方接手刑事調查 拘六旬男承辦商

深水埗警區刑事調查隊第五隊督察呂澤鈞表示，警方在今年初接獲消防處轉介後高度重視案件，隨即展開深入搜證。調查確認涉事人並未真正前往相關食肆進行年度檢查卻提交偽造紀錄。鎖定目標後，警方於2026年7月29日在深水埗區，拘捕該名62歲的本地男註冊承辦商。被捕男子目前正保釋候查，案件交由深水埗警區刑事部及消防處繼續跟進。警方重申，製造虛假文書屬嚴重罪行，意圖誘使他人接受該文書為真文書並致使他人不利，一經定罪，最高可被判處十四年監禁。

消防處嚴懲不良操守 推進修例及電子化監管

對於涉事承辦商罔顧市民安全的不當行為，蔡列邦強調消防處絕不姑息，並已將個案轉交消防裝置承辦商紀律委員會跟進。委員會擁有權力對違規承辦商作出暫時停牌甚至永久除牌的處分。針對現行的監管機制，消防處表示每年收到約30萬份消防證書，處方一直設有風險為本的抽查機制。為進一步優化監管及加強阻嚇性，消防處正積極進行修例工作以提高相關刑罰，同時自今年七月起已要求承辦商必須以電子方式提交證書，以更有效地為市民的生命財產及消防安全把關。