尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警再拘2人 累計9人被捕

尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧，32歲姓楊男商人於周日（7月26日）遭7至8人圍毆，腦部重創，在深切治療部留醫6日，延至今日（31日 ）凌晨2時54分最終不治。警方前日(29日）警方已拘捕4男3女（24至26歲），涉嫌「意圖傷人」及「協助罪犯」，部分有黑社會背景。西九龍總區刑事部人員於29日在落馬洲再拘捕兩名分別29歲及30歲尼泊爾男子，涉嫌傷人。他們現正被扣留調查。此案至今累計共9人落網。警方仍通緝涉案的勝和「左口」和「偉健」歸案。

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死者姓楊（Issac），在美容業界深耕多年，人稱是「美容界魔法師」。不少朋友把悲傷化作文字，在網上替他抱不平：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」。

Issac不少朋友把悲傷化作文字，在網上替他抱不平，有人寫道：「大好青年被多人打至瀕死狀態。天下最大的憤恨是無能為力，什麼都做不了」，堅信「人在做，天在看」。其好友又指會繼承Issac：「我會借你的故事繼續發聲，提醒每一個青年商界及每一個商會組織保持善良，有人封我口，我就用眼睛凝視你，有人毀我的眼及至肉體，那我的靈魂也與你同在。」

翻查資料，Issac是美容業界的營銷顧問兼導師，他創立生意顧問公司，協助多間美容院經營，當中不少扭虧為盈，因此被稱為「美容界魔法師」。他經常在其社交平台教授營銷手法，例如「美容院行銷最大錯誤」等。Issac接受傳媒訪問時透露，自己大學畢業於英國、主修廣告與管理專業，曾擔任職業運動員。年輕時他曾從事廣告業，之後轉投美容產業逾10年，其後亦將營銷經驗帶入餐飲業，3年內開了9間餐廳。

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另外，早前被捕的33歲男子已被暫控一項「意圖傷人」罪，而另一名37歲男子已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件將於今日（31日）上午在九龍城裁判法院提堂。另一名41歲男子早前已被暫控一項「協助罪犯」罪，案件已於昨日（30日）在九龍城裁判法院提堂。

據了解，事發當日，勝和「左口」和「偉健」率領門生，在金馬倫道26號金壘商業中心某樓上酒吧消遣，楊坐在隔離枱，其間疑「眼超超」問題發生爭執，楊被10多人狂毆重傷昏迷，兇徒逞兇後四散，楊由救護車送院搶救。他頭骨爆裂腦出血、胸部肋骨斷裂及爆肺，延至今日凌晨不治。

2021年9月，「左口」在元朗西菁街舉辦壽宴，「亞視一姐」阿儀擔任嘉賓。

翻查資料，「左口」活躍於佐敦，勝和前坐館「子騰」的門生，屬佐敦勝和「惹火」人物，他喜歡蒲吧，曾牽涉多宗酒吧衝突案。2020年，他手下在尖沙咀酒吧因點歌問題與「新義安」人馬發生爭執及掌摑事件，引發雙方在棉登徑一帶持械混戰。

2021年，他手下在尖沙咀諾士佛臺一間酒吧與新義安成員因醉酒發生碰撞，雙方隨後在金巴利道街頭聚眾毆鬥。2025年，「左口」人馬與新義安再度因為在尖沙咀酒吧消遣時「眼啤啤」及爭執，召集20多人帶同武器到金巴利道一間樓上吧「曬馬」引發激鬥。