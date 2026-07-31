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米埔鹿尾村貨倉三級大火冒濃煙 消防出動滅火機械人 6小時後被救熄

突發
更新時間：06:13 2026-07-31 HKT
發佈時間：06:13 2026-07-31 HKT

元朗米埔今日（31日）凌晨發生三級火警。現場為米埔鹿尾村一間佔地約八千呎的鐵皮貨倉，凌晨3時38分，兩名市民途經上址時發現貨倉突然冒煙起火，火勢迅速蔓延，隨即報警求助。

由於現場為一間木頭貨倉，存放大量木材，火勢猛烈，現場冒出大量濃煙，遠處亦清晰可見。消防員經評估後，於今晨4時53分將火警升為三級，以增派人手及裝備到場支援，包括出動滅火機械人。火警於今日上午10時06六分大致被救熄。火警中沒有傷亡。

現場救援人員出動3條喉及派出3隊煙帽隊，分多路深入火場進行全力灌救，並密切監視周邊環境，防止火勢進一步蔓延至附近村屋或相連設施。火警中未接獲有人受傷的報告，亦暫無需疏散附近居民。

現場所見，有約十人自行疏散到村口暫避。

火警起因及是否有危險品置於倉內，仍有待消防將火勢完全撲滅後作進一步調查。

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