海關機場一日兩破入境毒品案 寄艙行李藏K仔大麻花 值790萬元拘兩男女

香港海關昨日（30日）在香港國際機場接連偵破兩宗入境旅客販毒案件，合共檢獲約18公斤懷疑氯胺酮（俗稱「K仔」）及約3公斤懷疑大麻花，總估計市值約790萬元。行動中，海關拘捕一名本地女子及一名外籍男子。

瑞士飛抵港女子 寄艙行李藏730萬元K仔

首宗案件中，海關人員在機場為一名從瑞士蘇黎世飛抵本港的35歲本地女子進行清關檢查作業。關員在其寄艙行李箱內，發現重約18公斤的懷疑氯胺酮，估計市值高達730萬元，海關隨即將該名女子拘捕。

案中檢獲的大麻花。海關圖片

泰國抵港馬來西亞男 藏3公斤大麻花

第二宗案件則涉及一名27歲的馬來西亞籍男旅客，他於同日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員進行清關時，在其寄艙行李內搜出重約3公斤的懷疑大麻花，估計市值約60萬元，遂即場將其拘捕。

兩宗案件目前仍在深入調查中。海關重申，會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，並呼籲市民切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。