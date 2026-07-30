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警方油麻地及旺角放蛇 票控兩白牌車司機

突發
更新時間：23:15 2026-07-30 HKT
發佈時間：23:15 2026-07-30 HKT

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊，周四（7月30日）派員打擊「白牌車」）行動。行動中，人員喬裝乘客並透過網上平台租用兩輛私家車，分別前往油麻地及旺角。當車輛抵達目的地時，因涉案的車輛均沒有有效的出租汽車許可證，兩名分別65歲及45歲的本地男司機涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」，警方將票控兩名司機，有關車輛已被扣查作進一步檢驗。

其中一部涉案白牌車。
其中一部涉案白牌車。

根據《道路交通條例》，除非汽車獲發有效的出租汽車許可證，否則任何人不得駕駛或使用車輛作出租或載客取酬之用。首次定罪可處罰款一萬元及監禁六個月，再次干犯則可處罰二萬五千元及監禁十二個月。

警方亦作出呼籲，市民出行時應選擇合法的公共交通工具，如果搭乘相關車輛的用途是非法載客取酬，有關車輛的第三者風險保險或會失效，一旦發生意外，其他道路使用者包括乘客及行人均會失去應有的保障。
 

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