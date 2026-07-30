屯門爆水管｜水務署完成搶修 4屋苑食水供應傍晚6時起陸續恢復

屯門青山公路近屯興路周二（7月28日）起有地盤內食水管爆裂，水務署經搶修再發現新漏點，導致怡峰園、顯發邨、恆順園及冠峰園供水斷斷續續受影響。至今日（7月30日）水務署在社交平台表示，經工程團隊搶修，緊急水管維修工程已完成，上述屋苑食水供應已於今日下午6時起陸續恢復正常。

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水務署續指，事故中署方動員約70人，於受影響屋苑附近設立超過10個臨時供水點，協助市民取水；並調派2架水車及超過30個水箱，以確保臨時供水充足；署方的「供水特攻隊」亦動員向有需要的居民主動送上樽裝水；停水期間，僅有零星住戶需要到臨時供水點取水。水務署感謝屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處的協調，使維修工程可以順利完成，亦感謝受影響市民的體諒。

房委會則在社交平台提到，房屋署就短時間內兩次停水，迅速啟動應急部署，聯同地區關愛隊持續為受影響的顯發邨居民提供有力的支援，包括派發樽裝水及協助運送食水到有需要的單位等。房署亦協調水務署增加邨內的臨時食水水箱數目，由4個增至13個，以及派駐一輛水車無間斷供應食水，力求將暫停供水的影響減至最低。

今日恢復供水時，屋邨辦事處職員及工程人員，隨即檢視顯發樓地下及天台水缸水質，並清洗大廈的供水喉管沙隔，確保水質清澈後，才啟動水泵將水輸送至天台水缸，顯發邨現已全面恢復正常供水。房署對各部門堅守崗位、議員和關愛隊通力協作，以及街坊停水期間的體諒，表示感謝。

顯發邨有居民取水。FB：房委會

水務署提醒，由於水管內的食水在恢復供水時有機會含有較多空氣而形成大量氣泡，個別用戶的用水在恢復供水初期可能呈奶白色或出現稍為混濁的情況，此乃正常現象。署方建議用戶先移除水龍頭隔篩，並持續開啓水龍頭數分鐘，待水質回復清澈再裝回隔篩。另外，用戶可以讓食水在容器中靜止一會，待氣泡消散後，食水便會回復清澈。

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