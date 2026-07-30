周一鳴率警隊代表團訪韓 簽署諒解備忘錄加強合作

警務處處長周一鳴於7月28日及29日率領警隊代表團訪問韓國首爾，拜訪當地多個警察單位，並與韓國國家警察廳簽署諒解備忘錄，深化策略夥伴關係，加強雙方在打擊跨境罪案及專業培訓方面的合作。

代表團於7月28日到訪韓國國家警察廳人力資源發展學院及韓國國立警察大學，了解韓國警方在警務人員培訓、領導發展及專業教育方面的最新發展，並就人才培育及現代警政管理交流經驗。

代表團於7月29日與韓國國家警察廳代理廳長俞在成會面，就共同關注的執法議題交換意見，並探討進一步深化合作的機會。會後，周一鳴與俞在成分別代表香港警務處與韓國國家警察廳簽署諒解備忘錄，建立合作框架，加強打擊跨境罪案，包括毒品、人口販運、網絡罪案及洗黑錢，並促進情報交流、能力建設及專業培訓，進一步提升雙方應對區域及國際犯罪挑戰的能力。

香港警務處早於2015年已經與韓國國家警察廳簽訂諒解備忘錄，其後在包括反詐騙、大型活動管理、警務能力建設等多方面展開緊密合作。是次簽署新一份協議標誌着雙方銳意就應對新型犯罪趨勢進行更深入協作，不但強化兩地治安及滅罪能力，同時利用各自的夥伴網絡為亞太地區執法合作搭建更廣闊的平台。