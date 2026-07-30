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耆樂警訊全新防騙主題曲《耆樂有你》 星級大使「Hey Brother」電台節目籲各界護老

突發
更新時間：11:54 2026-07-30 HKT
發佈時間：11:54 2026-07-30 HKT

為進一步提升長者防騙及防跌意識，香港警務處「耆樂警訊」推出全新主題曲《耆樂有你》。耆樂警訊星級大使「Hey Brother」成員曹永廉、黃智賢及麥長青，將於明日(31日)早上亮相香港電台第二台節目《晨光警聲》，分享護老資訊並為新曲宣傳，期望將防騙信息全面滲透社區。

在即將播出的《晨光警聲》節目中，三位星級嘉賓將大談早前參與耆樂警訊活動的趣事與感受。他們除了分享在「康體日」中與一眾老友記齊齊跳「防跌操」的活力時刻外，亦會講述擔任「防騙話劇比賽」專業評判的精彩點滴，展現長者活到老、學到老，以及時刻保持警覺的精神。

節目的另一焦點，是介紹耆樂警訊全新主題曲《耆樂有你》。該曲由知名音樂人伍樂城監製，「Hey Brother」傾情獻唱。歌曲內容貼地實用，將防騙（如「收到消息咪亂嚟唔受騙」）及交通安全（如「轉燈要馬上停步」）等重要信息融入輕快旋律中。警隊期望透過朗朗上口的歌曲，全方位提升整個社會的防騙警覺性。

市民可於31日早上8時45分，收聽香港電台第二台《晨光警聲》節目。同時亦可以在YouTube及各大音樂平台重溫《耆樂有你》音樂影片，並積極分享予家中長輩及街坊朋友，提醒老友記「行事要靠食腦難跌進圈套」，共同建構安全、充滿愛的社區。

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