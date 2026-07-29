印尼翁由泰國走私瀕危海馬乾來港 罪成囚10個月

一名由泰國抵港的69歲印尼籍男子，涉走私海馬乾入境香港，違反《保護瀕危動植物物種條例》，今日（7月29日）在區域法院被裁定罪名成立，判處監禁10個月。

漁農自然護理署表示，涉案男子去年9月16日從泰國曼谷抵達香港國際機場。海關人員檢查其行李時，發現約重6公斤、約值15萬港元的受管制海馬乾。這些海馬乾隱藏在食物當中，企圖逃避關員檢查。漁護署人員到場檢驗後，以非法進口瀕危物種檢控該名男子。

涉案男子在區域法院被裁定罪名成立，判處監禁10個月。資料圖片

該男子今日在區域法院被判罪名成立，法庭以15個月為量刑起點，考慮被告認罪扣減三分之一刑期，最終判處監禁10個月。

海馬屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II的瀕危物種，在本港受《條例》所管制。任何人如非按照《條例》規定進出口或管有瀕危物種均屬違法。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。

當局強調，政府一向致力保護瀕危物種，漁護署和香港海關會保持警覺，繼續監察及打擊涉及瀕危物種的違法行為。市民如發現懷疑違例情況，請致電1823向漁護署舉報。