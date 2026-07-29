尖沙咀傷人｜警拘7男女 據悉勝和「左口」在逃 傷者續危殆兩度開腦搶救

尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧，一名男商人於周日（7月26日）遭7至8人圍毆，腦部重創危殆，消息指施襲一方涉及黑幫和勝和猛人「左口」。至今日（7月29日）警方表示已拘捕4男3女（24至26歲），涉嫌「意圖傷人」及「協助罪犯」，部分有黑社會背景。據了解，目前仍有涉案人在逃，當中包括「左口」，警方正全力追緝其下落。警方又提到，傷者已接受兩次腦部手術，目前情況仍然危殆。

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警方西九龍總區刑事總部警司程知仁表示，案發於7月26日凌晨時分尖沙咀金馬倫道一間樓上酒吧內，受害人為32歲中國籍男子，報稱是商人。當時，受害人偕友人到該酒吧參加生日派對。其間他懷疑因態度問題及受酒精影響，旁邊一枱顧客對其不滿，隨後7至8人出手圍毆，向受害人拳打腳踢，整個施襲過程持續約半分鐘。受害人遇襲後倒地昏迷，警方到場時施襲者已逃去。

受害人其後被送去伊利沙伯醫院搶救，他頭部重創，左邊肋骨骨折。經過兩次腦部手術後，現時情況危殆，仍於深切治療部留醫。警方在初步調查後，發現施襲者有三合會背景。鑑於案情嚴重，西九龍總區反三合會行動組隨即接手調查。

警方經過連日不眠不休追查、情報分析，及翻查「銳眼計劃」在內大量閉路電視，成功鎖定疑犯身份。警方在過去三日，分別在九龍城、大埔、天水圍、荃灣、西環及北角拘捕上述4男3女。

警方西九龍總區刑事總部警司程知仁交代案情。

7名被捕人職業分別報稱商人、美容師、地產代理及地盤工人等；他們案中角色是施襲者、接應車輛車手、提供處所藏匿施襲者、協助施襲者逃避警方追查等等。警方在拘捕行動中檢獲施襲者犯案時衣著、4部接應車輛等。7人仍被扣查，警方調查仍在繼續，不排除更多人被捕。

警方強調對於所有暴力罪行，尤其是三合會暴力零容忍，必定竭盡所能全力打擊，確保市民生命財產安全。另外警方提醒，協助罪犯同為嚴重罪行，一經定罪最高可被判監10年，市民切勿以身試法。警方又呼籲，如市民有資料提供，可與西九龍總區反三合會調查組第二隊聯絡（3661 8361、3661 8353）。