騎劫WhatsApp｜騙徒扮商人父親 仿聲線發訊息 居內地兒子屢上當失千萬

過去兩周，警方共接獲逾150宗「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，總損失逾2600萬港元，當中一名31歲長居內地男子，損失高達1000萬元。涉案騙徒首先騎劫受害人父親的WhatsApp帳戶，再假扮父親發出聲線極相似的語音訊息，多次以不同藉口向兒子索款。兒子不虞有詐屢屢上當，最終警方主動聯絡後才知受騙。

消息指，受害31歲男事主因工作關係長居內地，父親則為商人。為受害男子近日收到父親的WhatsApp訊息，惟該帳戶一早被騙徒騎劫。騙徒先發出語音訊息，訛稱因業務需要，要急轉賬100萬元予朋友。由於兒子認為語音訊息的聲線及說話方式，與其父親極其相似，因而信以為真，並按指示經「轉數快」轉賬。

警方今日（7月29日）在守網者呼籲市民慎防騎劫WhatsApp騙案。

騙徒其後以同樣方式，聲稱朋友再需要200萬元，受害人繼續依從指示。騙徒食髓知味，繼續以不同藉口，要求轉賬至多個不同銀行帳戶，受害人一一照辦。直至受害人表示其儲蓄戶口存款已歸零，騙徒始告失聯。最終，受害人在警方主動聯絡後，才驚覺受騙，此時受害人已累計損失逾1000萬元。

警方今日（7月29日）在防騙專頁「守網者」提醒，騎劫WhatsApp騙案中，騙徒有機會利用人工智能（AI）偽造身邊人聲音，市民應切勿單純相信語音訊息，即使聲線相似亦不代表真確；收到任何人提出轉賬或匯款要求，應先致電對方本人親身核實；啟用雙重認證功能；定期檢視帳戶所連結的裝置，並且登出所有不明的已連結裝置。

市民如有懷疑，可透過「防騙易熱線」（18222）、「防騙視伏器」網頁（cyberdefender.hk）或「防騙視伏App」評估風險。