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屯興路水管有漏點需維修 今晚11時後停水 水務署放逾20個水箱供居民取水

突發
更新時間：13:47 2026-07-29 HKT
發佈時間：13:47 2026-07-29 HKT

就屯門青山公路近富發里的緊急水管維修工程，水務署表示工程團隊已通宵完成維修有關漏點。怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學的食水供應已於今日(29日)早上10時半開始陸續恢復正常。雖然工程期間曾暫停供水以進行維修，由於相關大廈有內部儲水缸作緩衝，停水大致沒有對大廈用水造成明顯影響。

由於工程期間，水務署發現同一水管近屯興路位置亦有漏點需要安排維修，該署計劃在今日（29日）晚上11時用水高峰期後停水以繼續進行維修上述新漏點，並會繼續安排臨時食水供應讓居民在有需要時取用。該署已放置超過20個水箱於受影響大廈附近，並將有關水箱的位置圖提供予相關屋苑管理處，以便受影響市民取水。

該署會就最新工程安排向受影響屋苑/大廈派發停水公告、要求管理處在當眼位置張貼告示、提醒屋苑預先為大廈水缸儲水等。就停水資訊及臨時食水供應的最新安排，市民可瀏覽水務署流動應用程式「水務易」或網站：https://www.esd.wsd.gov.hk/....../emer....../detail.do......

水務署爭取於明日(30日)中午12時前完成緊急水管維修工程並恢復食水供應。該署已就事件與屯門民政處、房屋署、區議員及屋苑管理處緊密聯繫，為有需要的市民提供適切支援。

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