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珍惜生命│石蔭商場5旬男子墮平台 當場不治

突發
更新時間：09:04 2026-07-29 HKT
發佈時間：09:04 2026-07-29 HKT

今（29日）清晨6時44分，葵涌石蔭商場一名年約50多歲男子，被發現倒臥商場平台位置，奄奄一息，懷疑由高處墮下，救護員接報到場，經檢驗後證實男事主當場不治。警方正調查死者身份及事件原因。

防止自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
青少年情緒健康網上支援服務「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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