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跑馬地的士闖維修中電車路軌 前轆陷坑被困

突發
更新時間：21:08 2026-07-28 HKT
發佈時間：21:08 2026-07-28 HKT

今日（28日）下午2時許，一轉的士沿跑馬地黃泥涌道行駛，至黃泥涌道新月花園對開時，意外衝入維修中的電車路軌，其前轆陷入坑內被困。55歲姓楊男司機自行報警求助，並無受傷。

根據網上圖片顯示，有消防員和穿着反光衣的工人上前了解，現場亦放置多個雪糕筒，提醒駕駛者注意工程。

香港電車表示今午約2時25分，一輛的士駛入跑馬地黃泥涌道的電車路軌更換工程範圍後被困。涉事位置位於跑馬地電車總站東、西行電車的發車路段，的士其後由拖車拖離現場，香港電車隨即檢查路軌狀況。事件一度影響跑馬地圈電車服務約50分鐘，電車服務於下午約3時15分恢復正常。

現時，跑馬地電車總站一帶正進行路軌更換工程。相關工地入口屬電車專線範圍，除電車外，其他車輛不得駛入。工程範圍已設置「電車以外車輛不准駛入」指示牌、雪糕筒、警示燈及警示膠帶，以提醒駕駛人士留意路況，呼籲駕駛人士駛經上址時加倍留意交通標示，避免誤入電車專線或工程範圍，影響道路安全。

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