Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海關夥入境處聯合反恐演習 模擬深圳灣北上私家車有炸彈

突發
更新時間：18:23 2026-07-28 HKT
發佈時間：18:23 2026-07-28 HKT

香港海關聯同入境事務處今日（7月28日）上午在深圳灣管制站進行代號「守望者」的跨部門反恐行動聯合演習，約70名海關及入境處人員參與。

是次演習模擬海關與入境處人員在重要節日舉行跨部門聯合反恐行動期間，懷疑一輛出境私家車司機及乘客與恐怖活動有關，並發現車內藏有涉恐物品及懷疑虛假證件。查驗期間，相關人員在出境私家車亭發現懷疑炸彈裝置，遂迅速並安全有序疏散所有在場人士。

海關強調，演習不單提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，更加強了各部門在應對涉及恐怖活動緊急事件時的協作與溝通，切實保障市民生命財產及維護國家安全。

入境處則表示，為進一步強化人員在涉及恐怖主義突發事件的應急處理能力，入境處反恐及情報科聯同跨境大橋管制科，今日在深圳灣管制站與香港海關「守望者」跨部門聯合反恐演練。演練在離境車輛檢查亭進行，結合跨部門聯防聯控、應對涉恐個案裝備應用及應急疏散三大環節，測試各單位前線人員的協作聯動能力。

演練模擬三個實戰情境，分別為截查可疑車輛及偽證、流動鑑證戰術車出動驗證核實身份，就炸彈嚇詐即時協助市民疏散等。展望未來，反恐及情報科將按各個管制站運作特性，繼續策劃安排針對性反恐應急演練，強化聯動應變能力，守護口岸安全。

最Hit
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
01:00
何伯驚傳因肝癌離世 曾高調爭450萬卻悲劇收場 判監2個月成最後身影
影視圈
6小時前
01:56
何伯病逝︱陸大狀曾出手助何伯 嘆悲劇收場令人唏噓 450萬遺產點分配？
社會
4小時前
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
01:56
何伯離世丨臨終前情況曝光 6月確診肝癌生命在倒數 獲子女見最後一面 獲牧師洗禮安詳告別
影視圈
5小時前
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
00:42
熊本7.1級地震︱熊本城石牆倒塌 日媒：嘉島町Aeon Mall爆炸多人被埋︱有片
即時國際
55分鐘前
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
02:22
何伯離世｜何煊遺言曝光：個衰婆想我死  怒斥「做過咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌決定離婚
影視圈
4小時前
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
60歲男客睇樓突在業主家「爆石」！妻補刀一句話焫㷫業主 經紀崩潰揭震撼結局：真係一世難忘｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
公屋戶自豪曬「舉報濫用獎狀」直言惡有惡報！教路「篤灰」有兩大好處 網民：今次仲唔威爆
生活百科
6小時前
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
何伯離世丨生前最後受訪「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落個氹憑「器官」斷定無生過
影視圈
3小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
2小時前
何伯病逝｜忘年戀因愛成恨公屋傷人 何伯判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
02:22
何伯與何太忘年戀因愛成恨 判監獲釋後數日離世 一文睇清完整恩怨情仇時間線
社會
2小時前