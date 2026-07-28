海關夥入境處聯合反恐演習 模擬深圳灣北上私家車有炸彈

香港海關聯同入境事務處今日（7月28日）上午在深圳灣管制站進行代號「守望者」的跨部門反恐行動聯合演習，約70名海關及入境處人員參與。

是次演習模擬海關與入境處人員在重要節日舉行跨部門聯合反恐行動期間，懷疑一輛出境私家車司機及乘客與恐怖活動有關，並發現車內藏有涉恐物品及懷疑虛假證件。查驗期間，相關人員在出境私家車亭發現懷疑炸彈裝置，遂迅速並安全有序疏散所有在場人士。

海關強調，演習不單提升前線人員的反恐意識和處理反恐情報的能力，更加強了各部門在應對涉及恐怖活動緊急事件時的協作與溝通，切實保障市民生命財產及維護國家安全。

入境處則表示，為進一步強化人員在涉及恐怖主義突發事件的應急處理能力，入境處反恐及情報科聯同跨境大橋管制科，今日在深圳灣管制站與香港海關「守望者」跨部門聯合反恐演練。演練在離境車輛檢查亭進行，結合跨部門聯防聯控、應對涉恐個案裝備應用及應急疏散三大環節，測試各單位前線人員的協作聯動能力。

演練模擬三個實戰情境，分別為截查可疑車輛及偽證、流動鑑證戰術車出動驗證核實身份，就炸彈嚇詐即時協助市民疏散等。展望未來，反恐及情報科將按各個管制站運作特性，繼續策劃安排針對性反恐應急演練，強化聯動應變能力，守護口岸安全。