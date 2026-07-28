天水圍天榮輕鐵站驚現持刀怪男 港女驚呼：俾佢揩到一下真係冇仇報

天水圍驚現持刀怪男！有女網民今日（28日）在社交平台發文，指在天榮輕鐵站的月台，見到一名男子手持一把「勁大又長嘅刀」在人群旁邊徘徊，「太X恐怖，真心好X驚…佢一直周圍望住啲人，等人留意佢咁」。

事主憶述當時男子手持的刀未有用任何物料包住，月台及輕鐵列車上亦有兒童、外傭及BB車，但所有乘客均表現非常鎮定。此時有列車入站，她避開該名可疑男子到第二卡上車，詎料男子突然落車走到事主車廂，嚇得她立即下車，並通知輕鐵客服，「我偷瞄住佢把刀真係起雞皮，所以臨閂門嗰刻我決定落車…我嗰刻真係唔敢大動作提示其他人，驚俾佢見到刺激到，唔小心俾佢揩到一下真係冇仇報」。

一名男子手持利器在人群旁邊徘徊。Threads@frebyv3v片段截圖

她續指，發帖的本意是希望提醒大家乘搭交通工具時應提高警覺留意周圍環境，如遇同類事件應先確保自身安全，避免任何大動作或言語刺激到對方。

有網民認同事主的做法，應該要保持鎮定，不要刺激對方或引起他的注意，「點解啲人危險意識都冇」、「欣賞其他人的鎮定」、「唔好刺激佢，唔好大叫，call police處理」、「香港人真係唔好成日掛住睇電話，仲有要留意下周圍」、「其實鎮定係啱嘅，唔好引起佢注意被針對」、「真係要扮冇事咁走先安全」。

一名男子手持利器在人群旁邊徘徊。Threads@frebyv3v片段截圖