入境處夥旅監局尖沙咀及西九「放蛇」執法 拘兩內地女涉非法導遊

入境事務處聯同旅遊業監管局於昨今兩日（7月27及28日日），打擊非法勞工在港提供導遊及攝影服務，拘捕兩名懷疑從事非法工作的內地旅客。另外，入境處亦聯同旅監局人員到熱門旅遊景點，向市民及旅客派發宣傳單張，呼籲切勿光顧非法導遊及「地陪」服務。

入境處表示，因應有懷疑非法勞工利用社交媒體宣傳，聲稱可來港提供導遊及攝影服務，入境處聯同旅監局以「放蛇」方式，於社交平台上喬裝成顧客，向涉嫌來港非法工作的目標人物查詢及預訂有關服務，其後於該兩名目標人物來港提供服務時將其拘捕。被捕懷疑非法勞工為女性（22及31歲），入境處將考慮以違反逗留條件罪起訴該兩名女子。

旅監局表示，正就有關人士涉嫌違反《旅遊業條例》，及相關規定作進一步調查，不排除稍後提出檢控。根據《旅遊業條例》，任何人如無旅行代理商／導遊牌照，而經營旅行代理商業務或擔任導遊，即屬違法。一經定罪，旅行代理商最高可被判罰10萬元及監禁兩年；導遊最高可被判罰5萬元及監禁一年。

旅監局提醒內地旅客，在參加來港旅行團前，務必確認相關旅行代理商在中國內地是否具備合法經營資格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以確保權益得到充分保障。如有需要，可瀏覽旅監局網站上的「登記冊」查閱及核實有關持牌人的資料。

市民可使用舉報非法勞工專線185 185、傳真2824 1166、電郵（[email protected]）、或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。