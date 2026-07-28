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入境處夥旅監局尖沙咀及西九執法 拘兩內地女涉非法導遊

突發
更新時間：17:26 2026-07-28 HKT
發佈時間：17:26 2026-07-28 HKT

入境事務處聯同旅遊業監管局，昨今兩日（7月27及28日）於尖沙咀及西九文化區聯合執法，打擊非本港居民涉嫌從事無牌導遊相關工作。行動中，入境處拘捕兩名內地女子，涉嫌未經批准在港從事導遊工作，違反逗留條件。旅監局亦正就有關人士涉嫌違反《旅遊業條例》及相關規定作進一步調查，不排除稍後提出檢控。

入境處聯同旅監局於尖沙咀向旅客派發宣傳單張，提醒切勿光顧非法導遊及「地陪」服務。旅監局圖片
入境處聯同旅監局於尖沙咀向旅客派發宣傳單張，提醒切勿光顧非法導遊及「地陪」服務。旅監局圖片

根據《旅遊業條例》，任何人如無旅行代理商／導遊牌照，而經營旅行代理商業務或擔任導遊，即屬違法。一經定罪，旅行代理商最高可被判罰10萬元及監禁兩年；導遊最高可被判罰5萬元及監禁一年。

旅監局提醒內地旅客，在參加來港旅行團前，務必確認相關旅行代理商在中國內地是否具備合法經營資格，以及其在香港的行程是否由香港持牌旅行代理商負責接待，以確保權益得到充分保障。如有需要，可瀏覽旅監局網站上的「登記冊」查閱及核實有關持牌人的資料。
 

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