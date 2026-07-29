十屋苑充電樁工程驚傳爛尾 承辦商爆財困遭環保署除名 大股東稱受騙報警

政府大力推動、涉資35億元的「EV屋苑充電易資助計劃」，驚傳大規模工程「爛尾」危機。《東周刊》揭發，認可承建商之一的「保德營造工程有限公司」，近日陷財困及商業糾紛，導致其承接的21個屋苑電動車充電樁工程當中，有10個仍未完成。其中在重災區之一觀塘麗港城，據悉業主們恐痛失數百萬工程訂金，甚至日後或要再招標加錢才能完工，可謂相當徬徨。環保署證實，已正式將「保德」從認可承建商名單中剔除；同時「保德」大股東亦聲稱自己受騙，決定報警，目前案件正由沙田警區重案組跟進。

麗港城淪重災區 業主恐痛失百萬兼再夾錢

政府於2020年推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基建。計劃涉724個申請（約涉14萬個車位），截至今年6月底已有541個申請順利完成（約涉9.7萬個車位），佔整體逾七成。參與計劃的50多個承建商中，僅「保德」出現無法履行合約情況。該公司共承接21個屋苑工程，其中仍有10個屋苑處於「尚未完成」狀態，例如觀塘麗港城、馬鞍山聽濤雅苑等。

麗港城第1及4期的安裝工程為其中一個重災區。該項目原訂今年6月5日竣工，共涉款超過4000萬元，但期滿時工程僅完成不足一成，此後便無了期停工。據悉「保德」曾出席環保署會議，報稱「前負責人出現問題」，嘗試尋找其他投資者亦無果，公司因而財困停工，至今仍未有進展。

有地區人士透露，以屋苑第4期為例，每名車位業主事前就工程自付約2.8萬元，物管公司已支付五分之一訂金，約涉數百萬元，即每名業主約5,600元。如今工程爛尾，車位業主們強烈希望重啟工程開支能控制在剩餘的2.2萬元內，堅拒再夾錢當「冤大頭」，或要求退款及向保德索償；亦有部份燃油車車主不想參與計劃，工程是否繼續仍存變數；亦有業主憂慮「保德」一旦清盤，索償將遙遙無期。

環保署急除名 允受影響屋苑重新招標

負責屋苑管理的港基物業管理已就事件報警，並強調後續重啟方案或法律行動交由業委會及居民作最終議決。麗港城管理服務中心透露，環保署及工程組6月中曾到場視察，正整理減省成本的「替代方案」，並已向車位業主問卷收集意向。

環保署回應指，早於今年4月中旬接獲相關屋苑反映後，已主動聯繫受影響申請人並安排專責跟進。根據條款，將容許受影響屋苑重新一次招標以完成剩餘工程，並承諾提供技術支援。不過，屋苑已付費用及後續賠償須依個別合約條款處理，署方建議法團或管理公司尋求法律意見。

因應今次事件，環保署已將「保德」其從承建商名冊中除名，並在網頁特別提醒公眾，名冊內的公司不應被視為獲得署方推薦或授權。

大股東自稱同為苦主

據了解，這場爛尾風波背後，更牽涉「保德」內部商業糾紛。「保德」大股東報稱，自己同為苦主，其中一名董事更忽然遞信辭職，懷疑遭受內部詐騙，已經報警求助。據了解，警方現已接獲報案，案件列作「求警調查」，由沙田警區重案組跟進。

