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葵涌廣場童黨｜警重點巡邏 與場內年輕人交流 籲遠離損友

突發
更新時間：15:38 2026-07-28 HKT
發佈時間：15:38 2026-07-28 HKT

葵涌廣場近期有童黨出沒，聚集在三樓小食街後方的「TOP世界」區域滋擾他人。警方周一（27日）晚表示，葵涌分區人員當日已聯同葵青警民組，到葵涌廣場重點巡邏及防罪宣傳，全方位加強社區防罪。

葵青警區在社交平台稱，巡邏期間，葵青警區人員向市民派發防罪防騙單張，提醒市民時刻保持警覺。另外，警員亦與場內年輕人交流，提醒他們遠離損友、堅拒毒品，切勿因「搵快錢」而被不法分子利用干犯法紀。

相關報道：星島申訴王 | 直擊葵涌廣場童黨破壞公物趕客走 商戶叫苦：搞到生意慘淡

《星島申訴王》早前經追蹤，揭發這群童黨有男有女，部分人更身穿葵青區內中學校服。他們不但粗口橫飛，甚至惡意騷擾途人和商戶，令附近店舖苦不堪言。警方早前回覆指，一直十分重視社區的治安和秩序。葵涌分區會繼續密切留意區內的罪案情況及趨勢，加強巡邏，以防止青少年罪行及其他滋擾行為。
 

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